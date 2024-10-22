В Донецкой области оккупанты снова казнили военнопленных бойцов ВСУ

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Кадр из видео с расстрелом пленных бойцов ВСУ. Фото: прокуратура

По данным Донецкой областной прокуратуры, 18 октября 2024 года, в 14:38, представители ВС РФ в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих. Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на зверства россиян и отметил, что казни военнопленных ВСУ стали системой.

"Страна-агрессор снова нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными! В очередной раз сообщил ООН и МККК о военном преступлении РФ, чтобы организации это зафиксировали. Известно уже более 100 украинских военных, которых при попадании в плен казнили россияне!

Международные организации и демократический мир должны наконец-то проснуться и принимать меры для привлечения к ответственности военных преступников", — подчеркнул Омбудсман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Появилась реакция ЕС на казнь россиянами украинских военнопленных

Верховный представитель Европейского союза отреагировал на расстрелы украинских военнопленных, совершенных российскими солдатами. По его словам, это еще раз показывает настоящую природу режима российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Дипломатическая служба ЕС, с начала полномасштабного вторжения россии 177 военнопленных скончались в российском плену. Кроме того, в октябре произошло несколько расстрелов украинских солдат, сдававшихся в плен. 1 октября в Донецкой области военные РФ казнили 16 украинских военнопленных, а 10 октября в Курской области россияне расстреляли девять украинских сдавшихся в плен военных.