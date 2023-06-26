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В Донецке "вагнеровцы" пытали заключенных азербайджанцев (ВИДЕО)

Об этом сообщил корреспондент Baku TV Мубариз Асланов

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В одном из помещений временно оккупированного Донецка наемники ЧВК "Вагнер" пытали выходцев из Азербайджана, до сих пор удерживаемых в тюремных камерах, из-за их отказа воевать на стороне России.

В Донецке "вагнеровцы" пытали заключенных азербайджанцев (ВИДЕО)

Наемники ЧВК "Вагнер" пытали людей (фото из открытых источников)

Об этом рассказал в своем репортаже, посвященном событиям в Украине, журналист Baku TV Мубариз Асланов.


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Он отметил, что захватчики предлагали азербайджанцам участвовать в боевых действиях, но они отказались.

"Однако наши соотечественники ответили отказом. В результате "вагнеровцы" подвергли их пыткам и заявили, что если они не согласятся, их ждет самая плохая судьба", — утверждает Асланов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ждет вагнеровцев в будущем. После мятежа, который организовал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, остается много вопросов по поводу будущего российских наемников этой частной военной компании. Майор армии США в отставке Майк Лайонс считает, что с армией Пригожина, составлявшей около 25 тыс. наемников, существует несколько проблем для России.

По его словам, вагнеровцы были независимым военным подразделением, которое получало лучшие пайки, одежду, чем те, которые выдают российским бойцам в армии. Кроме того, наемники воевали за Пригожина, а не за идею режима Путина, отмечает американский военный. По его мнению, их будет не легко ассимилировать в русскую армию и отправить обратно на фронт.

Военный эксперт отметил, что разные варианты для вагнеровцев, в частности кто-то из них может попасть в российскую армию, другие будут продолжать служить Пригожину, или перебегут на сторону Украины, которой предоставят секретную информацию о войне.




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