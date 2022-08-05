logo

BTC/USD

23001.27

ETH/USD

1665.72

LTC/USD

60.93

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Донецке горит вокзал: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Донецке горит вокзал: подробности

Российский СМИ утверждают, что пожар произошел якобы из-за обстрелов

сегодня, 15:10 comments1456
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что в Донецке здание железнодорожного вокзала все охвачено огнем. Пожар начался после прицельного обстрела со стороны ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такую информацию представило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на так называемый штаб теробороны оккупантов в Telegram.

В Донецке горит вокзал: подробности

Железнодорожный вокзал в Донецке. Фото: из открытых источников

Оккупанты рассказывают, что пожар произошел в Киевском районе Донецка, где снаряд попал в железнодорожный вокзал. В итоге в здании вокзала начался сильный пожар. Сообщается, что один человек получил ранение.

Также информацию о пожаре на вокзале обнародовал у себя в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко. 

"В Донецке горит жд вокзал. Разрушена возможность опрокидывать оккупантам боеприпасы по железной дороге из России", – написал парламентарий.

Он также выложил видео, где к вокзалу подъехала всего одна пожарная машина, возле которой не видно пожарников, и никто не пытается потушить пожар.

Читайте также на портале "Комментарии" — если российский диктатор Владимир Путин победит в войне против Украины – это будет началом Третьей мировой войны, в мире будет хаос. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с африканскими журналистами. Согласны ли с данными заявлениями? Дадут ли они эффект? Понимает ли мир ту угрозу, которая обрушится на него, если Украина не выстоит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что на самом деле стоит за манипуляцией Amnesty International о ВСУ – как победить российскую пропаганду. Эксперты разобрали ситуацию специально для нашего издания.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

украинец

сегодня, 15:26

Опять и снова сами себя? ЗЕпидарасы сдохните вместе с вашими хозяевами.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!