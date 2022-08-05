В Донецке горит вокзал: подробности

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что в Донецке здание железнодорожного вокзала все охвачено огнем. Пожар начался после прицельного обстрела со стороны ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такую информацию представило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на так называемый штаб теробороны оккупантов в Telegram.

Железнодорожный вокзал в Донецке. Фото: из открытых источников

Оккупанты рассказывают, что пожар произошел в Киевском районе Донецка, где снаряд попал в железнодорожный вокзал. В итоге в здании вокзала начался сильный пожар. Сообщается, что один человек получил ранение.

Также информацию о пожаре на вокзале обнародовал у себя в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко.

"В Донецке горит жд вокзал. Разрушена возможность опрокидывать оккупантам боеприпасы по железной дороге из России", – написал парламентарий.

Он также выложил видео, где к вокзалу подъехала всего одна пожарная машина, возле которой не видно пожарников, и никто не пытается потушить пожар.

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