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В DeepState сообщили о захвате Россией нового населенного пункта

DeepState: 27 апреля россияне захватили Бердичи.

сегодня, 08:30
Автор:
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Slava Kot
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Российские силы после прорыва фронта в сторону Очеретиного захватили соседнее село Бердичи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DeepState.

В DeepState сообщили о захвате Россией нового населенного пункта

Россияне захватили Бердичи. Фото: DeepState

Аналитики из DeepState исследовали ситуацию на фронте, в том числе обнаружили, что российские силы на западных окрестностях села Бердичи вывесили флаг РФ.

"Кацапы захватили Бердичи, вывесив на западных окрестностях села свою тряпку. Бои к западу от Бердичи продолжаются", — сообщили в DeepState.

Как указывает DeepState, линию столкновения вблизи села Бердичи невозможно было удерживать. По их данным, украинские силы на этом направлении ведут арьергардные бои, то есть определенные подразделения охраняют часть войска для ее перемещения с фронта в тыл.

"Удерживать линию столкновения в нынешнем невозможном виде, поэтому уход с северных окраин села является вынужденной мерой. Но самое главное – это сохранение личного состава", – указывают аналитики DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные аналитики и исследователи открытых источников обнаружили прорыв фронта российскими силами в сторону Очеретиного. Тогда россияне продвинулись вглубь примерно на 3 км. Впоследствии данные подтвердили в Институте изучения войны и DeepState.

Также "Комментарии" писали о военном, объяснившем ситуацию на фронте, которая происходит вблизи Очеретиного. По его словам, россияне совершили незначительный прорыв, однако российская пропаганда "кричит вперед" по захвату украинских населенных пунктов. Военный добавил, что сейчас продолжаются тяжелые бои в этом районе, а оккупантов будут ждать "приятные" новости.



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Источник: https://deepstatemap.live/
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