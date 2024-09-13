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В Черном море Россия могла поразить танкер вместо судна с зерном

Обстрел танкера мог повлечь за собой экологическую катастрофу

сегодня, 09:24
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Кречмаровская Наталия

Россия могла создать экологическую катастрофу в Черном море. На месте судна с зерном, пораженного ракетой, мог быть танкер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Defense Express.

В Черном море Россия могла поразить танкер вместо судна с зерном

Судно с зерном. Фото официального канала Президента Украины

Агентство воспроизвело хронологию событий и обнаружило ряд интересных деталей.

Официально не названо время атаки и само судно, а в то время в море находились 8 танкеров. “Специализированные мониторинговые каналы воздушных угроз сообщали, что вчера, 11 сентября, около 23:05 замечены российские Ту-22М3, которые двигались по западному курсу к пусковым рубежам у пока оккупированного Крыма и осуществили пуски ракет в направлении острова Змеиный или юга Одесской области несколько минут легли на обратный курс”, — сообщили в агентстве.

Оккупанты нанесли удар ракетой Х-22, которая, в первую очередь, является противокорабельной ракетой. Для ее пуска оператор Ту-22М3 должен с помощью собственной РЛС увидеть цель, а именно корабли и подождать пока ее захватит активная радиолокационная головка самонаведения ракеты Х-22 и только после этого совершить пуск.

“То есть если даже российский летчик для атаки гражданского судна якобы выберет балкер, нет гарантий того, что Х-22 не переведется на больший танкер. В то же время вопрос может оператор вооружения российского Ту-22М3 провести реальную селекцию целей или пуск был просто по любому судну, открытый”, — сообщает издание.

Главная угроза заключалась в том, что поражение любого из танкеров привело бы к масштабной утечке нефти в Черное море рядом с берегами Румынии и Украины и экологической катастрофы. Ведь противокорабельная ракета "сама может выбрать большую цель".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия поразила судно с зерном в Черном море.




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Источник: https://defence-ua.com/news/za_krok_do_ekologichnoji_katastrofi_vid_udaru_rf_h_22_z_tu_22m3_zamist_sudna_z_pshenitseju_mig_buti_tanker-16585.html
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