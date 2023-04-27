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В Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского из-за повестки (ФОТО)

В военкомате прокомментировали инцидент и заявили, будто мужчина "начал вести себя провокационно, когда увидел военных"

27 апреля 2023, 21:57
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Автор:

Лиля Воробьева

В городе Черкассы — скандальная ситуация по поводу избиения жителя города работниками Территориального центра комплектования. В соцсетях обнародован видеоролик, где утверждается, что представители ТЦК избили черкащанина после того, как пытались вручить последнему повестку.

В Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского из-за повестки (ФОТО)

В Черкассах мужчину жестоко избили трое военнослужащих при вручении повестки (скриншот с видео)

На видеоролике снято, как военные говорят с гражданским. Через несколько секунд уже возникла потасовка. На видео нельзя установить, кто стал инициатором драки, но хорошо видно, как один из военных ударил горожанина в голову. Его коллеги держали мужчину за руки, а когда он уже лежал на земле, его ударили еще раз ногой в голову.


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Представители пресс-службы Черкасской полиции, комментируя ситуацию для ТСН.ua, сказали, что такой скандал был у них. Полицейские зарегистрировали два заявления о драке – от обеих сторон конфликта. Представители полиции провели проверку и направили собранные материалы о драке в ДБР.

 Правоохранители прямо не сказали, из чего возник конфликт, но не исключают вариант, что драка началась по причине вручения повестки.

Представители ТЦК тоже комментировали инцидент и сказали, будто мужчина "начал вести себя провокационно", когда видел военных, выполнявших служебные обязанности.

Во время оповещения населения в рамках общей мобилизации представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки обратили внимание на мужчину, который начал себя вести провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих", – написали в сообщении представители ТЦК в соцсетях.

Еще добавили, что горожанин задержан. Военные из ТЦК и СП сами звали полицию на место происшествия.

  При этом была назначена служебная проверка, а с замешанными в драке работниками ТЦК проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм законодательства, подытожили представители ТЦК.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный ведущий получил повестку и признался, уйдет ли на фронт



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/skandal-cherez-povistku-u-cherkasah-troye-pracivnikiv-tck-pobili-civilnogo-odin-nogoyu-v-oblichchya-video-18-2316544.html
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