В чем главный просчет Путина после прихода Трампа к власти: почему Россия уже на грани

Российский диктатор Владимир Путин делал ставку на то, что после прихода Дональда Трампа к власти произойдет кардинальное изменение политики США. Однако новый курс американского президента и ужесточение риторики в адрес РФ свидетельствует об обратном: Вашингтон консолидирует поддержку Украины через союзников по НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По новому соглашению между США и ЕС, европейские страны, включая Германию, Норвегию, Данию, Великобританию и Канаду, инвестируют миллиарды долларов в закупку американского оружия для Украины. В то же время Трамп поддержал увеличение оборонного бюджета НАТО до 5% ВВП — шаг, который он назвал "большой победой западной цивилизации".

В публикации говорится, что экономическое давление также набирает обороты. США могут ввести масштабные вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей. Это значительно усугубит проблему с работой теневого флота. В итоге макроэкономический шок для РФ усилится в разы.

"Мы фактически уже на грани рецессии", — признал министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме.

На фоне дефицита на рынке труда, стагнации зарплат и спада промышленности, экономическая ситуация в России все больше ухудшается. Аналитики считают, что санкционное давление может привести к серьезным внутренним политическим последствиям для Кремля.

"Трамп потерял терпение к тактике промедления и обструкции со стороны России. Последствия этого изменения взглядов могут привести к тому, что Путин пожалеет о том, что он играл в пользу Трампа", — подытожили в The Telegraph.

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