Трамп поставил более жесткий ультиматум Путину: как реагирует Кремль

Президент США Дональд Трамп для многих неожиданно изменил свою позицию относительно сроков мирного урегулирования войны в Украине. Во время выступления на гольф-курорте в Тернберри вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, он объявил о сокращении срока, который ранее дал Кремлю, с 50 дней до 10-12. Впрочем, реакция Кремля пока прогнозируемая и складывается впечатление, что Москва и дальше готова идти на повышение ставок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, путинский режим, как и ранее, не демонстрирует готовности к компромиссам. Кремль заявляет, что не прекратит войну до тех пор, пока не достигнет своих максималистских целей – в частности контроля над всей территорией Украины и принудительного установления внешнеполитических ограничений для Киева.

В самой России скептически восприняли ультиматум Трампа. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее насмехался над подобными заявлениями. Он вспоминал, что ранее уже все слышали от президента США и намерения остановить войну за 24 часа. Потом звучало – 100 дней. Мол Россия все это уже проходила.

Сомнения относительно эффективности санкционной стратегии Трампа существуют не только в Москве. В США также поднимаются вопросы о возможных последствиях, в частности для мировых рынков. Потенциальная торговая война, связанная с ограничением экспорта российской нефти в такие страны, как Индия, Китай или Турция, может вызвать резкий рост цен на нефть и бензин, усиливая глобальную инфляцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп решил додавить Путина: почему именно сейчас сработала "бизнесовая чуйка".

Также издание "Комментарии" сообщало – готовы ли США сдать Украину: при чем здесь новое заявление Трампа.



