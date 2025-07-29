Трамп решил додавить Путина: почему именно сейчас сработала "бизнесовая чуйка"

Трамп на встрече со Стармером переустановил "обратный отсчет" для Путина. Теперь дедлайн не 1 сентября, а 6-8 августа. И "сегодня или завтра" Трамп официально объявит новый срок для заключения перемирия. Об этом рассказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Политолог говорит, что пока сложно сказать, так ли подействовали текущие массированные обстрелы Украины – всей разницы с предыдущими – это частота и количество "шахедов" и ракет плюс охота на гражданских в пограничные дронами и истребление КАБами.

"Вероятнее, так подействовала мировая огласка "случайного совпадения": что это Путин, а не Трамп первым обозначил 1 сентября предельным сроком. Трамп только подстроился под планы Путина: назначил дедлайн на дату, к которой именно Путин обозначил выполнение очередных планов. Быть вторичным, выглядеть чьим-то последователем, а не лидером – это то, чего Трамп в принципе не терпит и не терпел никогда. Поэтому больше шансов, что именно огласка "совпадения дат" стала причиной, а ужесточение обстрелов и гибель гражданских украинцев – это уже повод", – отметил Алексей Голобуцкий.

Он добавляет, хотя есть вариант, дополнительно сработавший привычная "бизнесовая чуйка" Трампа: он мог решить, что стоит немедленно дожимать Путина после наглядного провала. Ведь именно вчера из-за отличной работы наших спецслужб Путин был вынужден впервые упразднить символический и важный для него парад на "День ВМФ России" не только в Петербурге, но и во Владивостоке. Пресс-секретарь Путина Песков несколько часов не мог вылететь из Москвы к патрону в Питер. Плюс прошли очередные успешные удары по уникальным оборонным производствам России.

"Трамп мог решить, что на фоне столь публичных провалов Путина есть шанс принудить к миру. Тем более если пригрозить санкциями, кроме вторичных пошлин в которые Россия громко не поверила — это слишком невыгодно США: "Это будут санкции и, возможно, вторичные пошлины", — отметил эксперт.

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