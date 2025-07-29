Трамп решил додавить Путина: почему именно сейчас сработала "бизнесовая чуйка"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Трамп на встрече со Стармером переустановил "обратный отсчет" для Путина. Теперь дедлайн не 1 сентября, а 6-8 августа. И "сегодня или завтра" Трамп официально объявит новый срок для заключения перемирия. Об этом рассказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Политолог говорит, что пока сложно сказать, так ли подействовали текущие массированные обстрелы Украины – всей разницы с предыдущими – это частота и количество "шахедов" и ракет плюс охота на гражданских в пограничные дронами и истребление КАБами.
Он добавляет, хотя есть вариант, дополнительно сработавший привычная "бизнесовая чуйка" Трампа: он мог решить, что стоит немедленно дожимать Путина после наглядного провала. Ведь именно вчера из-за отличной работы наших спецслужб Путин был вынужден впервые упразднить символический и важный для него парад на "День ВМФ России" не только в Петербурге, но и во Владивостоке. Пресс-секретарь Путина Песков несколько часов не мог вылететь из Москвы к патрону в Питер. Плюс прошли очередные успешные удары по уникальным оборонным производствам России.
Читайте также на портале "Комментарии" — готовы ли США сдать Украину: при чем здесь новое заявление Трампа.