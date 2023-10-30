В Центре национального сопротивления рассказали, кому Кремль отдал часть оккупированной Луганщины

Путинский режим выделил агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное Луганской области под полный контроль своего субъекта-Республики Татарстан. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Луганская область. Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что в регион с незаконным визитом приезжала делегация из Татарстана во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным. Ключевое внимание они уделили Лисичанску.

Оккупнаты заявили о создании показательных проектов, которые должны демонстрировать "восстановление инфраструктуры" и строительство. При этом строителям, прибывающим из этого региона, местные оккупационные администрации выделяют жилье, которое они признали "бесхозяйственным".

Кроме того, Татарстан курирует программу перевоспитания местной молодежи. По данным ЦНС, в октябре около двухсот детей захватчики вывезли в казанский лагерь "Заречье".

Вместе с мероприятиями, направленными на изменение их национальной самоидентификации, там проводились фиджитал-соревнования (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр). Не исключается, что в дальнейшем украинских подростков будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя.

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