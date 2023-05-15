В центре Луганска раздался сильный взрыв: подробности

В центральной части временно оккупированного Луганска раздался громкий взрыв. На место прибыло много скорых и военных, оккупанты перекрыли дорогу. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрыв в Луганске. Фото: из открытых источников

Отмечается, что взрыв прогремел на улице Демехина. Перекрыта дорога от Советской. СМИ сообщают, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты "Барбершоп" в Луганске.

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Позже российские СМИ сообщили, что взрыв в Луганске прогремел возле "Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР". По предварительной информации, причиной стал подрыв.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять человек.

Стоит отметить, что в последнее время именно в Луганске и пригороде города участились взрывы и пожары тоже. Хотя еще месяц-два на это участке было сравнительно тихо.

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