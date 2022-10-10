В центре Киева – «прилеты»: есть погибшие – много раненых

Утром 10 октября Россия утроила массированный обстрел разных городов Украины. Есть попадания также в столице. В центре Киева прогремели по меньшей мере 4 взрыва, есть погибшие. Как передает издание "Комментарии", ракетный обстрел подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Также пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага подтвердила в комментарии "Суспильному", что уже есть погибшие и травмированные.

Обстрел Киева. Фото: twitter.com/MattiMaasikas

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", – написал Виталий Кличко.

"К сожалению, есть травмированные и погибшие на разных точках ударов", — отметили в ГСЧС .

В Киеве слышны еще взрывы. Возможно работа ПВО. Но в самом городе громко



На месте ударов поднимаются столбы черного дыма.

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