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В центре Киева – «прилеты»: есть погибшие – много раненых

Взрывы продолжают раздаваться в других районах столицы

сегодня, 09:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Утром 10 октября Россия утроила массированный обстрел разных городов Украины. Есть попадания также в столице. В центре Киева прогремели по меньшей мере 4 взрыва, есть погибшие. Как передает издание "Комментарии", ракетный обстрел подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Также пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага подтвердила в комментарии "Суспильному", что уже есть погибшие и травмированные.

В центре Киева – «прилеты»: есть погибшие – много раненых

Обстрел Киева. Фото: twitter.com/MattiMaasikas

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", – написал Виталий Кличко.

"К сожалению, есть травмированные и погибшие на разных точках ударов", — отметили в ГСЧС.

В Киеве слышны еще взрывы. Возможно работа ПВО. Но в самом городе громко

На месте ударов поднимаются столбы черного дыма. 

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Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/1530
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