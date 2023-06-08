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В британской разведке рассказали, за кем сегодня инициатива на фронте

В Лондоне считают, что Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта

сегодня, 09:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Оперативная картина войны в Украине остается чрезвычайно сложной. Ожесточенные бои продолжается на нескольких участках фронта. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке рассказали, за кем сегодня инициатива на фронте

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как отметили аналитики, российским оккупантам, вероятно, по-прежнему приказано как можно скорее вернуться в наступление.


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"Чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить город Марьинка под Донецком, где линия фронта мало изменилась с 2015 года", — отметили в разведке.       
 Кроме того, в британской разведке прокомментировали ситуацию, которая сложилась в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"До 7 июня уровень паводка в нижнем течении Днепра продолжал расти после обрушения Каховской плотины, но, вероятно, начнет снижаться 8 июня", — прогнозируют аналитики.

В разведке отметили, что обстрелы со стороны россиян осложнили попытки эвакуировать людей из затопленных населенных пунктов.

За сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Россияне до сих пор не отказались от захватнических планов относительно Донецкой и Луганской областей,  сообщает Генштаб в утренней сводке.                                                

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Также издание "Комментарии" сообщало – как понимать заявления Украины и РФ о ситуации на фронте – чего ожидать дальше.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1666674733708898305
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