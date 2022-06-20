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В британской разведке рассказали, почему армия россии "забуксовала" на фронтах

В британской разведке сообщили причины тактических неудач оккупантов

сегодня, 10:45
Автор:

Козлова Альбіна
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По состоянию на 20 июня, россияне все еще сосредотачивают свои силы на атаках населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщают в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, почему армия россии "забуксовала" на фронтах

Фото Генеральный штаб ВСУ

По словам специалистов, за 117 дней полномасштабной войны в Украине российская армия все еще не может захватить украинский Донбасс, ведь ее авиация не способна эффективно воевать и прикрывать тактические действия сухопутных войск. Как говорится в сообщении, российские военно-воздушные силы показали низкие результаты. Именно в неспособности авиации последовательно обеспечивать воздушную поддержку иностранные эксперты видят причину очень ограниченного тактического успеха российских сухопутных войск.

Российские бомбардировщики не могут удерживать боевую готовность и получить полное преимущество в воздухе — российские летчики редко пролетали глубоко в украинские территории и совершали опасные маневры. Силами украинского ПВО уже сбиты 216 российских самолетов.

В разведке добавляют, что многие годы в россии боевая подготовка носила характер "показательности" для чиновников, а не была основательной и эффективной. Плохой уровень подготовки показали и российские военно-воздушные силы в боях. Экипажи не получили нужных навыков при подготовке к боевым действиям, хотя россия имеет немало относительно современных и боеспособных боевых самолетов. Именно без поддержки с воздуха сухопутные войска больше истощаются, сейчас на них и на заканчивающиеся запасы крылатых ракет делает ставку командования российской армии.

Как писал портал "Комментарии", у россии достаточно потенциала для ведения долговременной войны в Украине. По данным разведки, российское военное командование уже разработало план на 120 дней войны, то есть на четыре месяца. Ежемесячно оно корректирует его в зависимости от ситуации на фронтах, тактических побед или поражений в захвате населенных пунктов.

Также мы писали, что на Луганщине самые горячие точки фронта, там враг штурмует Северодонецк, используя такую же тактику как и в Мариуполе – город просто стирается с лица земли, оккупанты забрасывают его запретными боеприпасами, бомбами, снарядами круглосуточно. Под плотным огнем украинские защитники продолжают удерживать треть областного центра – часть города возле промзоны и реки Северский Донец.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1538762728462065664
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