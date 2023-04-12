В британской разведке рассказали, как россияне подготовились к обороне Мариуполя

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В последнее время российские оккупационные войска продолжили усовершенствовать обширную линейную оборону в Запорожской области. За этот район отвечает Южная группировка войск (ЮГВ) РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в новом отчете британской разведки. Там отметили, что к настоящему времени российские войска завершили создание трех рубежей оборонительных зон примерно на 120 км в этом секторе.
Мариуполь. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В британской разведке отметили, что РФ приложила большие усилия к этим оборонительным сооружениям, "потому что убеждена, что Украина рассматривает возможность нападения на город Мелитополь".
Отметим, город находится в российской оккупации с 1 марта 2022 года. При этом в Мелитополе есть сильное движение сопротивления оккупантам. В городе постоянно взрываются российские базы. В частности, 9 апреля мэр города Иван Федоров сообщил, что за две недели на временно оккупированной части Запорожской области было уничтожено более 15 военных базирований российских захватчиков.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин как политик умер – с чем связана его внезапная поездка в Крым и Мариуполь.
Обсуждения
Новости
tyrty
сегодня, 10:32
Быстрые, анонимные и бесплатные ceкc знaкомcтва - здесь очень много дeвyшек и все они хотят лишь ceкca, пользyйся ----- https://urlis.net/club