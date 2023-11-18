В британской разведке рассказали, что произошло на фронте за последнюю неделю

За последнюю неделю наиболее ожесточённые бои шли на трёх участках фронта. При этом ни одна из сторон не смогла достичь уверенного прогресса и продвинуться вперёд. Но из-за штурмов Авдеевки Донецкой области у россиян в разы больше потери, чем у украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчёте британской разведки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские специалисты обращают внимание, что как и ранее непростая ситуация на Купянском направлении, под Авдеевкой и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинская армия создала мощный плацдарм.

Также британские эксперты обращают внимание на большие потери россиян под Авдеевкой. Только за одни сутки оккупанты теряют от 500 до 1000 человек ранеными и убитыми.

Что касается оружия, которое сейчас определяет ход войны, то в Минобороны Британии отмечают роль малых беспилотников и артиллерии. Большое значение имеют кассетные боеприпасы, которые применяет, как украинская, так и российская стороны.

Также британские военные поделились прогнозом, отметив, что с наступлением зимы вряд ли произойдут существенные изменения на линии фронта, которая останется неизменной.

Читайте также на портале "Комментарии" — позади уже больше, чем 630 дней полномасштабного российского вторжения, ситуация на восточном фронте сложилась крайне сложно для Украины. Противник активно давит на востоке, особенно в районе Авдеевки. ВСУ, в свою очередь, заставляют оккупантов пятиться на юге – в Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о том, что происходит на фронтах российско-украинской войной и каковы перспектива дальнейшего развития событий изданию "Комментарии" рассказали эксперты.



