В британской разведке поделились прогнозом, что может сказать Путин в обращении к россиянам

Президент РФ Владимир Путин собирается обратиться к соотечественникам накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Одним из вопросов могут быть выплаты мобилизованным и их семьям. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные Минобороны Великобритании в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечается в сводке, Андрей Турчак, лидер российской парламентской группы, занимающейся так называемой "специальной военной операцией" в Украине, заявил 16 февраля 2023 года, что группа представила отчет Путину.

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По данным британской разведки, отчет, вероятно, будет охватывать такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% были друзья или родственники, которые участвовали в так называемой "специальной военной операции", отмечают в Минобороны Британии.



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