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В британской разведке поделились прогнозом, что может сказать Путин в обращении к россиянам

Путин в обращении 21 февраля может говорить о деньгах для мобилизованных и поддержке тех россиян, которые воюют

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент РФ Владимир Путин собирается обратиться к соотечественникам накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Одним из вопросов могут быть выплаты мобилизованным и их семьям. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные Минобороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке поделились прогнозом, что может сказать Путин в обращении к россиянам

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечается в сводке, Андрей Турчак, лидер российской парламентской группы, занимающейся так называемой "специальной военной операцией" в Украине, заявил 16 февраля 2023 года, что группа представила отчет Путину.


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По данным британской разведки, отчет, вероятно, будет охватывать такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% были друзья или родственники, которые участвовали в так называемой "специальной военной операции", отмечают в Минобороны Британии.                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1626831104756817922
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