В британской разведке назвали, сколько лет готова воевать Россия в Украине

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Slava Kot
Россия готова воевать в Украине многие годы. Фото из открытых источников
Министерство обороны Британии опубликовало ежедневный отчет разведки. В этот раз британская разведка сосредоточилась на новом оборонном бюджете России, который должен значительно увеличиться по сравнению с предыдущими годами.
Согласно документам от Министерства финансов РФ расходы России на оборону будут составлять около 30% всех расходов российского бюджета на 2024 год. Бюджет на оборону в России увеличится до 10,8 трлн. рублей или на 68% по сравнению с 2023 годом. Это составляет около 6% ВВП России.
Однако, кроме оборонного бюджета, у России есть еще засекреченные расходы, которые, вероятно, также пойдут на войну в Украине. Британская разведка считает, что Кремль способен будет поддерживать такой уровень расходов на свои войска, однако при стабильных экономических показателях.
Напомним, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял в конце сентября, что Россия готова воевать в Украине до 2025 года.
Также "Комментарии" писали, что в ВСУ назвали направление, где Россия готовит наступление. На нем армия РФ привлекла новые военные силы и начала активно использовать авиацию.
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