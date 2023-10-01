В британской разведке назвали, сколько лет готова воевать Россия в Украине

Россия готова воевать в Украине многие годы. Фото из открытых источников

Министерство обороны Британии опубликовало ежедневный отчет разведки. В этот раз британская разведка сосредоточилась на новом оборонном бюджете России, который должен значительно увеличиться по сравнению с предыдущими годами.

Согласно документам от Министерства финансов РФ расходы России на оборону будут составлять около 30% всех расходов российского бюджета на 2024 год. Бюджет на оборону в России увеличится до 10,8 трлн. рублей или на 68% по сравнению с 2023 годом. Это составляет около 6% ВВП России.

Однако, кроме оборонного бюджета, у России есть еще засекреченные расходы, которые, вероятно, также пойдут на войну в Украине. Британская разведка считает, что Кремль способен будет поддерживать такой уровень расходов на свои войска, однако при стабильных экономических показателях.

"Информация о российских расходах на оборону засекречена, но эти цифры свидетельствуют, что Россия готовится к дальнейшим годам боевых действий в Украине", — заключает британская разведка в своем ежедневном отчете.

Напомним, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял в конце сентября, что Россия готова воевать в Украине до 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания отправит своих военных на территорию Украины, где они будут проводить учения для новобранцев ВСУ. На такую информацию отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, пригрозивший, что российские силы будут уничтожать британских военных.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ назвали направление, где Россия готовит наступление. На нем армия РФ привлекла новые военные силы и начала активно использовать авиацию.