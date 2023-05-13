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В британской разведке назвали причину бегства оккупантов с позиций под Бахмутом

Разведка Британии считает, что бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты все чаще оставляют свои позиции под Бахмутом, которые захватывали с огромным трудом. Это свидетельствует о проблемах в армии РФ. В частности, о нехватке надежных боевых подразделений. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Минобороны Британии в Twitter.

В британской разведке назвали причину бегства оккупантов с позиций под Бахмутом

Российские военные. Фото: из открытых источников

По данным британской разведки, за последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр), вероятно, отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления. Украинские силы вернули себе как минимум километр территории. Для России этот участок фронта имел тактическое значение, поскольку это плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.


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При этом британские разведчики отмечают, что 72-я бригада, являющаяся частью российского 3-го армейского корпуса, была ограниченно готова к боям. Ее перекидывание на фронт свидетельствует о проблемах в российской армии.

"Ее развертывание в столь требовательном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений", — отмечает разведка.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники добились некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали – США отреагировали на поставки Британией дальнобойных ракет в Украину.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1657260004070633473?t=6YRltLAARfZ-KCxw71Dfbg&s=35
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