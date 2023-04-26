В британской разведке назвали ключевое событие последней недели в битве за Бахмут

Ожесточенные ближние бои продолжаются в западных районах города Бахмут Донецкой области, который продолжают защищать украинские военные. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Британские эксперты отмечают в сводке, ключевым событием последней недели стали бои на окраинах города, особенно возле села Хромово, поскольку Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом снабжения 0506.

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По данным британской разведки, другие возможности Украины по пополнению запасов в Бахмуте, вероятно, осложняются грязью на грунтовых дорогах.

"Поскольку город подвергается атакам уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута стала одним из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, в которую входит город Часов Яр на западе", — отмечают в Минобороны Британии.

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