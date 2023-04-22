В британской разведке назвали главную причину отмены "Бессмертного полка" на территории РФ

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Кравцев Сергей
Кремль изо всех сил пытается сохранить последовательность в ключевом нарративе, который он использует для оправдания войны в Украине: вторжение аналогично советскому опыту во Второй мировой войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Акция Бессмертный полк. Фото: из открытых источников
Британские специалисты отмечают, 18 апреля российские СМИ, которые напрямую контролируются Кремлем, объявили об отмене маршей памяти "Бессмертного полка" о "Великой отечественной войне" в этом году по соображениям "безопасности".
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Специалисты обращают внимание, что это последовало за тем, как владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин публично поставил под вопрос, действительно ли на Украине есть "нацисты", что идет вразрез с оправданием войны Россией. Между тем, власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризующих мифов о 1940-х годах. В частности, 12 апреля информационное агентство РИА Новости сообщило "уникальные" документы из архивов ФСБ, свидетельствующие о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны ISW назвали причину, почему Пригожин призвал Кремль закончить "СВО".
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