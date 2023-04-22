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В британской разведке назвали главную причину отмены "Бессмертного полка" на территории РФ

У Путина опасаются того, что во время акции "Бессмертный полк" россияне могли бы задать вопросы власти по масштабах недавних потерь в Украине

сегодня, 11:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Кремль изо всех сил пытается сохранить последовательность в ключевом нарративе, который он использует для оправдания войны в Украине: вторжение аналогично советскому опыту во Второй мировой войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке назвали главную причину отмены "Бессмертного полка" на территории РФ

Акция Бессмертный полк. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, 18 апреля российские СМИ, которые напрямую контролируются Кремлем, объявили об отмене маршей памяти "Бессмертного полка" о "Великой отечественной войне" в этом году по соображениям "безопасности".


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"На самом деле власти, скорее всего, были обеспокоены тем, что участники подчеркнут масштабы недавних потерь России", — говорится в сводке.

Специалисты обращают внимание, что это последовало за тем, как владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин публично поставил под вопрос, действительно ли на Украине есть "нацисты", что идет вразрез с оправданием войны Россией. Между тем, власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризующих мифов о 1940-х годах. В частности, 12 апреля информационное агентство РИА Новости сообщило "уникальные" документы из архивов ФСБ, свидетельствующие о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года.

"На самом деле ответственность за это несет НКВД, предшественница ФСБ. Госдума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах в 2010 году", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — нельзя ставить Россию и Украину на один уровень: в Госдепе США сделали заявление о переговорах.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны ISW назвали причину, почему Пригожин призвал Кремль закончить "СВО".




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/164966004051555942
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