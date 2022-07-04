В британской разведке дали прогноз развития событий на Донбассе

Война в Украине продолжается, российские оккупанты закрепились в Лисичанске и наносят мощные удары по городам Донецкой области — Славянску, Краматорску. Ранее Генштаб Украины сообщил о том, что защитники отошли на оборонные позиции для сохранения личного состава.



Фото Телеграм Луганская ОВА

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, бои в Луганской области ожесточились в течение последней недели, а российские войска стабильно продвигаются вперед.

Прогнозируется, что российские войска после захвата Лисичанска сконцентрируют усилия на захвате той части Донецкой области, которая остается под контролем украинских сил. Битва за Донбасс будет изнурительной и ожесточенной в ближайшие недели, говорят специалисты.

Россияне применяют тактику массированных обстрелов гражданской инфраструктуры, домов в населенных пунктах и равняют города с землей. Об этом также подчеркнул президент Зеленский в выступлении.

"У России достаточно "Смерчей", "Ураганов", "Градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали на Донбассе сейчас самую большую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил, что ВСУ уничтожают склады боеприпасов и техники врага благодаря поставленной иностранной технике и продвигаются вперед в Харьковской и Херсонской областях. А Донбасс будет деоккупирован благодаря тактике и наращиванию темпов поставки оружия.



В британской разведке отмечают, что даже отступив из Змеиного россия продолжает блокировать порты Одессы. В то же время враг обстреливает сельскохозяйственные склады, терминалы, разрушение россией сельскохозяйственного сектора Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.

Как писал портал "Комментарии", в Украине появится "Армия дронов". О проекте рассказал министр Михаил Федоров. Минцифра, Генштаб ВСУ и инициатива президента UNITED24 планируют закупить целую "Армию дронов" для помощи военным на линии фронта. Генштаб и защитники предоставили информацию о потребностях. После встреч со специалистами в Минцифре есть план обеспечения дронами подразделений, которые находятся на линии фронта шириной около 2470 км.

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