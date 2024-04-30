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В британской разведке рассказали, какой удар ВСУ заставил оккупантов срочно прятать истребители

Удар по аэродрому с Су-34 и Су-35 на Кубани создал большие проблемы для агрессора

сегодня, 17:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Удачная атака Украины на российский военный аэродром "Кущевская" на Кубани 27 апреля заставит российское командование перераспределить средства противовоздушной обороны и рассредоточить истребители. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне.

В британской разведке рассказали, какой удар ВСУ заставил оккупантов срочно прятать истребители

Истребители. Фото: из открытых источников

Британские разведчики отмечают, 27 апреля стало известно, что СБУ с Силами обороны атаковали беспилотниками военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

Как сказано в обзоре, на аэродроме "Кущевская" размещены несколько российских истребителей, в том числе СУ-34 и Су-35С. Их ежедневно используют для нанесения ударов по позициям украинского фронта, включая интенсивное использование планирующих бомб. 

Российские истребители с "Кущевской" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 боевых вылетов в день, значительный процент из них запускают боеприпасы по всей линии фронта, подчеркнули в МО Британии.

Способность Украины мешать российской тактической авиации, в частности использованию планирующих бомб, является ключевой для более широкой обороны линии фронта, отметили британские обозреватели.

В Минобороны Британии отмечают, этот успешный удар, по всей видимости, заставит Россию рассредоточить истребители, а также перераспределить средства противовоздушной обороны для закрытия пробелов.

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