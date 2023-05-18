В Британии сообщили, использует ли Украина дальнобойные ракеты Storm Shadow

Представители мероприятия 11 мая сообщили, что ракеты с дальним радиусом поражения будут предоставлены Украине. Теперь министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ракеты Storm Shadow используются в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Британские чиновники, когда озвучили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, отметили, что они должны быть использованы только на территории Украины. Однако подчеркнули, что Крым и временно оккупированные территории на востоке и юге являются украинскими землями.

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Теперь министр обороны Великобритании Бен Уоллес не только подтвердил, что Storm Shadow прибыли в Украину, но и уже выполняют свою миссию.

"Все, что я могу сказать, это то, что я понимаю, что они используются с момента, когда мы объявили об их отправке в Украину, но я не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности", – сказал Уоллес журналистам.

Ракеты Storm Shadow – это оружие совместного производства Франции и Британии, которое имеет возможность поражать цель на расстоянии 250 км. Дальнобойные ракеты обычно запускают с воздуха, то есть с помощью истребителя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль угрожающе отреагировал на прибытие в Украину нового дальнобойного оружия. Спикер администрации президента РФ Дмитрий Песков указал, что Кремль негативно относится к поставкам ракет дальнего радиуса поражения и будет искать "адекватный ответ" на такие действия.

Также "Комментарии" писали, что после Британии еще один союзник намекнул на согласие предоставить дальнобойные ракеты Украине.