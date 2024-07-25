В Британии рассказали, сколько лет понадобится России, чтобы захватить 4 украинские области

Если Кремль продолжит свое наступление на Украину, то путинским войскам, скорее всего, понадобится пять лет, чтобы достичь минимальной цели – полной оккупации четырех областей, потеряв при этом до 1,8 миллиона солдат убитыми и ранеными. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал новый глава британской армии генерал сэр Роли Волкер, пишет Sky News.

Глава британской армии генерал сэр Роли Волкер. Фото: из открытых источников

Военный отметил, в длительной войне "нет победителей", ведь это "полное опустошение для обеих сторон и потерянных поколений". Во время конференции в Лондоне Волкер отметил, что война в Украине "не идет хорошо ни для кого".

Однако командующий отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен проиграть, поскольку под угрозой может оказаться более широкая система безопасности, которая защищает НАТО.

"Она (агрессия РФ – ред.) только началась в Украине, поэтому она должна потерпеть поражение в Украине, иначе куда она пойдет дальше?" — подчеркнул он.

У генерала также спросили о том, как, по его мнению, будет разворачиваться полномасштабное вторжение РФ в Украину и когда оно может закончиться.

"Если они будут продолжать действовать так, как сейчас, россиянам, вероятно, понадобится пять лет, чтобы проложить себе путь к своим минимальным целям — четырем областям", — объяснил Уокер.

В частности, он имел в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые частично находятся под контролем РФ.

"При нынешних темпах потерь убитыми и ранеными, это, вероятно, значительно превышает 1,5 миллиона человек — потерь — для достижения этой цели с бесчисленными миллиардами [фунтов] потерянной техники. Итак, большой вопрос заключается в том, смогут ли украинские вооруженные силы удержать оборону, которую они имеют", — подчеркнул командующий.

Генерал также предупредил, что армия Великобритании должна быть готова через три года вести войну против "оси потрясений" России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Он предположил, что Россия выйдет из войны в Украине "очень, очень опасной" и "захочет возмездия" таким странам, как Великобритания, которые поддержали Киев.

"Дело в том, что, когда вы думаете, что они (русские – ред.) упали, они с ревом вернутся, чтобы отомстить", — объяснил Волкер.

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