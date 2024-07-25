В Британии рассказали, сколько лет понадобится России, чтобы захватить 4 украинские области

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Кравцев Сергей
Если Кремль продолжит свое наступление на Украину, то путинским войскам, скорее всего, понадобится пять лет, чтобы достичь минимальной цели – полной оккупации четырех областей, потеряв при этом до 1,8 миллиона солдат убитыми и ранеными. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал новый глава британской армии генерал сэр Роли Волкер, пишет Sky News.
Глава британской армии генерал сэр Роли Волкер. Фото: из открытых источников
Военный отметил, в длительной войне "нет победителей", ведь это "полное опустошение для обеих сторон и потерянных поколений". Во время конференции в Лондоне Волкер отметил, что война в Украине "не идет хорошо ни для кого".
Однако командующий отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен проиграть, поскольку под угрозой может оказаться более широкая система безопасности, которая защищает НАТО.
У генерала также спросили о том, как, по его мнению, будет разворачиваться полномасштабное вторжение РФ в Украину и когда оно может закончиться.
В частности, он имел в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые частично находятся под контролем РФ.
Генерал также предупредил, что армия Великобритании должна быть готова через три года вести войну против "оси потрясений" России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Он предположил, что Россия выйдет из войны в Украине "очень, очень опасной" и "захочет возмездия" таким странам, как Великобритания, которые поддержали Киев.
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