В Британии предупредили, что на переговорах Путин и Трамп могут готовить ловушку для Зеленского
НОВОСТИ

В Британии предупредили, что на переговорах Путин и Трамп могут готовить ловушку для Зеленского

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что европейцы обязаны поддержать Зеленского на переговорах

8 августа 2025, 08:19
Кравцев Сергей

Великобритания должна участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы не допустить запугивание Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Об этом пишет издание The Telegraph, цитируя заявление экс-главы Минобороны.

В Британии предупредили, что на переговорах Путин и Трамп могут готовить ловушку для Зеленского

Переговоры. Фото: из открытых источников

Уоллес подчеркнул, что Владимир Зеленский уже бывал в самых непростых ситуациях, он "смелый человек", но ему потребуется поддержка, чтобы дать отпор Трампу и российскому диктатору, которые "известны своей агрессивностью".

На вопрос, считает ли он, что Трамп может "принудить" Украину согласиться на то, чего она на самом деле не хочет, Уоллес ответил, что у него "есть такие опасения". Он считает, что европейская страна должна присутствовать "в зале", чтобы гарантировать, что Украина не будет вынуждена согласиться на неудовлетворительную сделку.

"Я думаю, именно поэтому в НАТО есть две другие ядерные державы — Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы в переговорах присутствовала европейская держава", – заявил бывший министр обороны Британии.

При этом Бен Уоллес добавил, что и Трамп и Путин "постоянно запугивают людей".

Экс-министр напомнил, что Трамп и Путин хорошо известны своей агрессивностью. Они постоянно проводят политику запугивания. Следовательно, европейцы обязательно должны стоять вместе с Украиной в этом переговорном процессе. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в самом деле очень большая вероятность, что президент США Трамп и правитель России Путин встретятся уже на следующей неделе для достижения мирного соглашения по вопросу войны в Украине. Вот только их взгляды на прекращение войны, которые они ранее озвучивали публично, по-прежнему разнятся, и достижение перемирия по-прежнему маловероятно. Об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/07/ben-wallace-invite-britain-peace-talks-zelensky-bullied/
