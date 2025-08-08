На Западе заговорили о решающем моменте в войне и угрозе для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В самом деле очень большая вероятность, что президент США Трамп и правитель России Путин встретятся уже на следующей неделе для достижения мирного соглашения по вопросу войны в Украине. Вот только их взгляды на прекращение войны, которые они ранее озвучивали публично, по-прежнему разнятся, и достижение перемирия по-прежнему маловероятно. Об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, если встреча Трампа и Путина состоится, она может стать самым серьёзным испытанием для Трампа в этом сроке. В частности, аналитики высказывают дополнительные опасения, что Путин может быть несерьёзен в отношении достижения соглашения. Именно поэтому в США и Европе очень популярное мнение, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы продолжать тянуть время Трампа, а не для достижения мира.
Журналисты отмечают, Путин может предложить, чтобы Россия официально взяла под контроль часть оккупированной ею украинской территории в обмен на вывод своих войск из других районов Украины, заявили высокопоставленный европейский дипломат и украинский чиновник. Трамп, стремящийся к соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение.
СМИ отмечает, Трамп может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины, как он это сделал ранее в этом году, тем самым подорвав усилия Зеленского по сближению с Трампом после напряжённой встречи в Овальном кабинете в феврале. США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет "войной Байдена".
Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне", со ссылкой на источники в администрации Трампа.