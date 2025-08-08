На Западе заговорили о решающем моменте в войне и угрозе для Украины

В самом деле очень большая вероятность, что президент США Трамп и правитель России Путин встретятся уже на следующей неделе для достижения мирного соглашения по вопросу войны в Украине. Вот только их взгляды на прекращение войны, которые они ранее озвучивали публично, по-прежнему разнятся, и достижение перемирия по-прежнему маловероятно. Об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, если встреча Трампа и Путина состоится, она может стать самым серьёзным испытанием для Трампа в этом сроке. В частности, аналитики высказывают дополнительные опасения, что Путин может быть несерьёзен в отношении достижения соглашения. Именно поэтому в США и Европе очень популярное мнение, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы продолжать тянуть время Трампа, а не для достижения мира.

Журналисты отмечают, Путин может предложить, чтобы Россия официально взяла под контроль часть оккупированной ею украинской территории в обмен на вывод своих войск из других районов Украины, заявили высокопоставленный европейский дипломат и украинский чиновник. Трамп, стремящийся к соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение.

СМИ отмечает, Трамп может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины, как он это сделал ранее в этом году, тем самым подорвав усилия Зеленского по сближению с Трампом после напряжённой встречи в Овальном кабинете в феврале. США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет "войной Байдена".

"Но те, кто знает Трампа, подозревают, что он продолжит добиваться самой ценной сделки своего раннего президентства, успех или неудача которой может определить его наследие", – говорится в статье.

