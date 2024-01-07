В Британии назвали унижения, на которые пошел Путин из-за войны в Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Путин испытывает унижения из-за вторжения в Украине и вынужден обращаться в Северную Корею за помощью. По словам британского политика, президент РФ не учел, что потребности в войне в Украине превышают возможности России.



Путин пошел на унижение и призвал помощи в Северной Корее. Фото из открытых источников

Армия Путина применила в недавних атаках по Украине ракеты, сделанные в сентябре и октябре. На практике это означает, что Москва использует для войны с Украиной не свои запасы, а текущее производство. Таким образом, Минобороны РФ не успевает восстановить запасы из-за санкций и длительной войны в Украине, а Путин начал искать режимы, которые согласятся на поставки оружия в РФ.

"Мир отвернулся от России, заставив Путина подвергнуться унижению — пойти в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение", — пишет Грант Шаппс.

Британский министр обороны отмечает, что Россия такими действиями нарушила многочисленные резолюции Совбеза и поставила под угрозу еще один регион в мире. По словам Гранта Шаппса, Великобритания и партнеры сделают все необходимое, чтобы "Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку России".

Напомним, что Северная Корея поддерживает режим Путина и его вторжение в Украину. Западные СМИ несколько раз указывали, что Северная Корея отправляла ракеты в Россию кораблями и поездами. А разведка США отметила, что по меньшей мере одна северокорейская баллистическая ракета была выпущена во время недавних ракетных ударов по украинским городам. Вашингтон также предупреждает, что Россия близка к соглашению с Ираном о большем количестве ракет малой дальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия хочет использовать Узбекистан для обхода санкций и начать там изготовление дронов для войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что посол Украины в США ответила, не пришло ли время договариваться с Путиным.