В Британии назвали ключевой фактор, изменивший характер российско-украинской войны

За 1000 дней большой войны Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, не смогли добиться превосходства в воздухе над Украиной. Россия прибегла к использованию своей тактической авиации, например, самолетов Су-34, в качестве воздушной артиллерии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"Основным событием, изменившим характер конфликта, стало использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, с середины 2024 года количество запусков дронов-камикадзе, вероятно, дало России пространство и время для восстановления своего парка дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет воздушного базирования.

По информации британских разведчиков, хотя страна-агрессор сохраняет возможность использовать эти средства, конечный эффект заключается в том, что картина ПВО для Украины становится все более напряженной и сложной. С помощью этой комбинации систем россияне постоянно нацеливаются на украинскую критически важную национальную инфраструктуру и авиабазы.

"Ожидаются будущие удары по украинской инфраструктуре этой зимой, поскольку Россия пытается сломить волю украинского народа", — считают в Минобороны Британии.

Украина успешно использовала БПЛА против военных целей в России. В середине и конце сентября Украина нанесла удары по четырем российским стратегическим складам боеприпасов в сотнях километров от Украины. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на объектах, представляет собой самую большую потерю российских и северокорейских боеприпасов за время войны.

"Атаки снова подчеркивают неспособность России защитить стратегические военные объекты от атак украинских БПЛА", — говорится в сообщении.

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