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В боях за Работино ВСУ захватили новейшее российское оружие

Новейший российский боевой танк подбит и захвачен Силами обороны

сегодня, 16:56
Автор:
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Константин Куликов
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Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", который российская пропаганда называет "лучшим в мире", подбит и захвачен украинскими воинами в боях за село Работино Запорожской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на известного украинского журналиста Юрия Бутусова.

В боях за Работино ВСУ захватили новейшее российское оружие

Добыча украинских воинов

"Неизвестный расчет украинского противотанкового ракетного комплекса или оператор БМП "Брэдли" ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка стоимостью более 4 миллионов долларов, прожег отверстие в броне, и российского командира немного размазало кумулятивным зарядом. Но пожара не произошло, танк не вышел из строя". и остался практически целым и ремонтнопригодным, — пишет журналист на своей странице в Фейсбуке.- И бойцы отдельного штурмового батальона "Скала" захватили этот танк".


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Силы обороны не в первый раз уничтожают или захватывают новейшие российские танки. Так, "Прорыв" был замечен в конце апреля 2022 года в Харьковской области, а затем — в начале июля в Запорожье. В начале августа 2022 года российские социальные сети распространили фото танка Т-90М с комплексом "Накидка" и наваренной на башню секцией сетчатого забора (так называемый "мангал" вроде бы для защиты от боеприпасов типа FGM-148 Javelin, поражающих бронетехнику). .

Во время сентябрьского контрнаступления 2022 Сил обороны Украины в Харьковской области был захвачен Т-90М "Прорыв" в работоспособном состоянии с комплексом "Накидка". Вероятно, машину покинули российские танкисты "Кантемировской дивизии". В декабре 2022 года украинские военные уничтожили еще один Т-90М "Прорыв" — танк потерял ход из-за разрыва гусеницы (вероятно, в результате подрыва на мини) и был покинут экипажем. Ночью он был добит сброшенными с БПЛА R18 противотанковыми гранатами РКГ-3.

В августе 2023 года украинские военные подвели сразу танковый взвод — три танка Т-90М "Прорыв" вблизи Андреевки на Бахмутском направлении.

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