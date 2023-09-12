В боях за Работино ВСУ захватили новейшее российское оружие

Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", который российская пропаганда называет "лучшим в мире", подбит и захвачен украинскими воинами в боях за село Работино Запорожской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на известного украинского журналиста Юрия Бутусова.

Добыча украинских воинов

"Неизвестный расчет украинского противотанкового ракетного комплекса или оператор БМП "Брэдли" ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка стоимостью более 4 миллионов долларов, прожег отверстие в броне, и российского командира немного размазало кумулятивным зарядом. Но пожара не произошло, танк не вышел из строя". и остался практически целым и ремонтнопригодным, — пишет журналист на своей странице в Фейсбуке.- И бойцы отдельного штурмового батальона "Скала" захватили этот танк".

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Силы обороны не в первый раз уничтожают или захватывают новейшие российские танки. Так, "Прорыв" был замечен в конце апреля 2022 года в Харьковской области, а затем — в начале июля в Запорожье. В начале августа 2022 года российские социальные сети распространили фото танка Т-90М с комплексом "Накидка" и наваренной на башню секцией сетчатого забора (так называемый "мангал" вроде бы для защиты от боеприпасов типа FGM-148 Javelin, поражающих бронетехнику). .

Во время сентябрьского контрнаступления 2022 Сил обороны Украины в Харьковской области был захвачен Т-90М "Прорыв" в работоспособном состоянии с комплексом "Накидка". Вероятно, машину покинули российские танкисты "Кантемировской дивизии". В декабре 2022 года украинские военные уничтожили еще один Т-90М "Прорыв" — танк потерял ход из-за разрыва гусеницы (вероятно, в результате подрыва на мини) и был покинут экипажем. Ночью он был добит сброшенными с БПЛА R18 противотанковыми гранатами РКГ-3.

В августе 2023 года украинские военные подвели сразу танковый взвод — три танка Т-90М "Прорыв" вблизи Андреевки на Бахмутском направлении.

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