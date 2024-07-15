В боях побывали уже сотни тысяч: сколько участников боевых действий есть в Украине

В Украине заметно выросло количество новых участников боевых действий (УБД). С февраля 2022 г. статус УБД получили почти 350 тысяч человек, что в сумме превышает 900 тысяч. Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун в интервью "Интерфакс-Украина".

Статус участника боевых действий в Украине (фото из открытых источников)

Порхун отметил, что с начала полномасштабного вторжения 9601 женщина получила статус УБД, что свидетельствует о значительном росте участия женщин в силовых структурах и обороне страны. К этому моменту количество женщин с таким статусом было небольшим, возможно, до тысячи.

Министерство работает над введением автоматического рассмотрения и предоставления статуса УБД, лиц с инвалидностью в результате войны, а также членов семей погибших защитников и защитниц Украины. Уже разработан механизм, позволяющий подавать соответствующие обращения через Центры предоставления административных услуг, где открыты "единые ветеранские окна".

Порхун подчеркнул, что после внедрения цифрового инструмента процесс предоставления статуса УБД станет более эффективным и лишенным бюрократических проблем. Это новшество планируется реализовать до конца 2024 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, готовы ли украинцы к переговорам с РФ . По меньшей мере, 44% украинцев считают, что время для переговоров настало, но большинство из них не согласны на условия Кремля о том, что Киев вывел свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Такое требование неоднократно повторял российский диктатор Путин, акцентируя, что в таких условиях Москва якобы готова вступать в мирные переговоры с Украиной. Результаты опроса обнародовал Центр Разумкова. Опрос проводился с 20 по 28 июня по заказу "Зеркала недели".