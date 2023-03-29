В Болгарии назвали причину, почему не присоединились к плану ЕС по закупке боеприпасов для Украины

Болгарские власти подтвердили, что не будут участвовать в плане Европейского Союза по совместным закупкам и поставкам боеприпасов Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Europe press".

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что София не будет участвовать в плане совместных закупок, согласованном рядом стран-членов ЕС с целью поставки Украине боеприпасов калибра 155 миллиметров. Главная причина такого решения в том, что болгарская армия не имеет таких снарядов и не использует их.

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"Этот миллион боеприпасов должен поступить из каких-то запасов. У нас в болгарской армии таких боеприпасов нет, поэтому нет никаких возможностей, что они будут предоставлены Украине по той простой причине, что у нас отсутствует такой калибр", — заявил Стоянов.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что София может передать Киеву негласно большое количество боеприпасов, отправив их в Украину через посредников.

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