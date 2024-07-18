В ближайшие недели ситуация будет еще хуже: к чему Путин хочет принудить Запад

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Ткачик Олеся
Генерал армии Украины и экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил в эфире "Эспрессо", что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается собрать союзников, которые будут давить на США и ЕС.
Война в Украине
По его словам, правда в том, что российский диктатор действительно спешит.
Поэтому, по его мнению, Путин ставит задачу захватить еще больше территорий, чтобы иметь более выгодные оперативные позиции на поле боя и использовать это для давления.
Более того, Маломуж считает, Путин пытается показать, что в ближайшие недели ситуация будет еще хуже.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил , что Россия не представляет угрозы для стран Европейского Союза. Кроме того, представитель администрации Путина обвинил страны ЕС в том, что они якобы отказались от общения с Россией и не реагировали на беспокойство Москвы. По словам Пескова, цель Москвы на войне в Украине — это "защита своих интересов".
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