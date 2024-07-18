В ближайшие недели ситуация будет еще хуже: к чему Путин хочет принудить Запад

Генерал армии Украины и экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил в эфире "Эспрессо", что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается собрать союзников, которые будут давить на США и ЕС.

Война в Украине

По его словам, правда в том, что российский диктатор действительно спешит.

"Он думает, если к власти придет Трамп, то он станет его союзником и будет давить на отдельные страны и ЕС по подписанию мирных соглашений на условиях России", — говорит Маломуж.

Поэтому, по его мнению, Путин ставит задачу захватить еще больше территорий, чтобы иметь более выгодные оперативные позиции на поле боя и использовать это для давления.

Более того, Маломуж считает, Путин пытается показать, что в ближайшие недели ситуация будет еще хуже.

"Он демонстрирует это атаками на населенные пункты, нанося удары по Охматдету и другим городам. Путину нужно показать, что вал огня продолжится. Хотя прямо скажу, Путин находится в критической ситуации. У Путина нет системных резервов, он блефует. Он находится на грани, и это понимает его окружение и военные. Но Путин хочет показать, что будет наступать, прорывать и требовать мира, но на условиях России под давлением факторов он победил и ухудшил ситуацию на поле боя".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил , что Россия не представляет угрозы для стран Европейского Союза. Кроме того, представитель администрации Путина обвинил страны ЕС в том, что они якобы отказались от общения с Россией и не реагировали на беспокойство Москвы. По словам Пескова, цель Москвы на войне в Украине — это "защита своих интересов".





