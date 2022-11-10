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В Белом доме ответили, станет ли возможен вывод войск РФ из Херсона концом войны

Возможный отвод российских войск на правый берег Херсонской области не завершит войну

сегодня, 23:30
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Автор:

Лиля Воробьева








Вероятный отвод российской армии на правый берег Херсонской области не положит конец войне, но станет победой для украинского народа. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

В Белом доме ответили, станет ли возможен вывод войск РФ из Херсона концом войны

Джейк Салливан (фото из открытых источников)

Конечно , мы собирались следить за действиями, а не только за объявлениями, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Это значительная военная веха для украинцев, если на самом деле произойдет так, что Россия отведет войска на дальний берег Днепра. Но если это произойдет, это будет означать , что в битве под Киевом, в битве под Херсоном, в битве под Харьковом украинцы одержали победу над захватнической мародерской силой, которая вела незаконную войну в их стране. Но, конечно, это не конец войны", — сказал Салливан.

Салливан напомнил, что россияне все еще продолжают удерживать оккупированные территории Украины. Поэтому США и дальше будут поддерживать Украину в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Резников рассказал о сроках побега россиян из Херсона . РФ требуется не менее семи дней, чтобы вывести свои войска из Херсона. Зима позволит Украине и России накопить ресурсы для дальнейших боевых действий. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Глава оборонного ведомства Украины заявил, что в Херсоне все еще находятся российские войска численностью 40 тысяч человек. Также он сказал, что отступление россиян уволит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте. Резников сообщил, что у Украины есть силы безопасности и обороны численностью 1 млн человек для охраны границы протяженностью 2500 километров с Беларусью, Россией и временно оккупированными территориями Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YBszhAr7XVU&feature=youtu.be
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