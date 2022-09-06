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В Белом доме окончательно решили не включать Россию в страны-спонсоры терроризма: какая причина

В Белом доме также заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным

сегодня, 21:46
Автор:

Лиля Воробьева
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Внесение России в американский список спонсирующих терроризм стран не является эффективным предложением. Так полагают в США. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме окончательно решили не включать Россию в страны-спонсоры терроризма: какая причина

США решили не включать Россию в страны-спонсора терроризма (фото из открытых источников)

 Кроме этого, в Белом доме сообщили, что это решение окончательно, поэтому РФ не пополнит американский список стран-спонсоров терроризма. Ведь такие решения могут иметь для Украины непредсказуемые последствия.

"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", — говорится в сообщении.

Также в США считают, что такое решение могло бы подтолкнуть критически важные коммерческие и гуманитарные субъекты отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

"Мы уже ввели строгие последствия, которые были  наложены по признанию России государством-спонсором терроризма", — отметили в Белом доме.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, почему Байден против признания России государством-спонсором терроризма. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Глава платформы Единственный координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что короткому "нет" от Байдена на вопрос, признается ли он страной-спонсором терроризма, есть несколько объяснений. Второй аргумент, по его мнению, состоит в том, что Европа пока не обезопасила себя энергетически. Третий фактор – ряд переговоров, которые ведет Запад с Китаем, Ираном, Арабским миром. Политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун предполагает, что Байден не хочет признавать РФ страной-спонсором терроризма, потому что по законодательству (и США, и международному праву) такой шаг означает автоматическое прекращение отношений и сотрудничества не только с этой страной, но и с государствами, являющимися ее партнерами.



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Источник: https://twitter.com/whitehouse/status/1567183911226167300?s=12&t=izKAIUU9EAzfUidAyYvPrw
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