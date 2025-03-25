В Белом доме интригуют заявлением: когда ждать "позитивного объявления" о мире в Украине

По итогам переговоров Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде "достигнут прогресс" и ожидается "положительное объявление". Об этом пишет информагентство "Reuters", со ссылкой на источники в Белом доме.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на переговорах в Эр-Рияде "достигнут прогресс", и "положительное объявление" ожидается "в ближайшее время".

Российский источник СМИ проинформировал, что обсуждение завершилось поздно в понедельник, а проект совместного заявления был направлен в Москву и Вашингтон для утверждения, и стороны намерены опубликовать его во вторник.

В Белом доме утверждали, что первоначальной целью этого раунда саудовских переговоров является обеспечение перемирия в Черном море и возобновление Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

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"Мы работаем только над одним – над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что любопытно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня", – сказала Темми Брюс.

Также издание "Комментарии" сообщало – черноморские государства Европы с опаской наблюдают за мирными переговорами между США и Россией по Украине, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии. Это связано со страхом европейских стран относительно возможного соглашения, которое восстановит часть влияния Москвы в спорных водах. Об этом пишет Financial Times.



