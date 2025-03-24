Переговоры России и США: почему Европа сильно нервничает

Черноморские государства Европы с опаской наблюдают за мирными переговорами между США и Россией по Украине, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии. Это связано со страхом европейских стран относительно возможного соглашения, которое восстановит часть влияния Москвы в спорных водах. Об этом пишет Financial Times.

Переговоры в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

Авторы публикации обратили внимание, что во время переговоров в Эр-Рияде будет обсуждаться безопасность в Черном море и потенциальное восстановление экспортных путей.

В частности, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что переговоры будут касаться "прекращения огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перемещать зерно, топливо и снова начать торговлю в Черном море".

"Прибрежные государства ЕС — Румыния и Болгария — остерегаются любых значительных изменений статус-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между Россией и США", — отметили Financial Times официальные лица из региона.

По их словам, это может расширить оперативную зону для российского флота.

В FT подчеркнули, что Украина удачно оттеснила флот РФ из западной части моря, что является одним из крупнейших военных достижений Киева за время полномасштабной войны.

В то же время чиновники сообщили представителям масс-медиа, что любое соглашение, которое будет подписано, станет выгодным для РФ и может повлиять на безопасность стран ЕС.

"Это наше соседство, и мы не будем доверять россиянам, если им будет разрешено больше свободы действий", — отметил один из чиновников.

В свою очередь специальный представитель Дональда Трампа, который возглавляет переговоры о прекращении огня, Стив Уиткофф продолжает находиться в довольно приподнятом настроении относительно продвижения переговоров с Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — американцы и россияне начали переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, о частичном прекращении огня в Украине. При этом ожидается, что после этой встречи последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины. Об этом пишет "The Guardian".



