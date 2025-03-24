Не договорились: к чему готовятся США после переговоров с россиянами в Эр-Рияде

Американцы и россияне начали переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, о частичном прекращении огня в Украине. При этом ожидается, что после этой встречи последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины. Об этом пишет "The Guardian".

США и Украина. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на отдельных встречах будут обсуждаться детали паузы в атаках на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру, а также пауза в атаках в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства.

Российский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе дал свое согласие на то, чтобы прекратить удары по энергетическим объектам Украины на 30 дней после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Однако все еще сохраняется путаница относительно того, что представляет собой энергетическая инфраструктура. Также Киев настаивает на расширении защиты на железные дороги и порты.

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