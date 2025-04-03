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В Белгородской области ВСУ ничего не могут поделать с мощнейшим оружием РФ

Forbes пишет о том, что россияне перемалывают все на территории Белгородской области, обстреливая ВСУ КАБами

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей

Казалось бы эффективные украинские средства РЭБ лишили россиян важного преимущество в ее мощнейшем оружии – высокоточных авиабомбах, блокируя сигналы между бомбами и их навигационными спутниками. В итоге множество бомб стали отклоняться от цели, приземляясь просто в полях. Однако, совсем иная ситуация на территории Белгородской области, где ВСУ пытаются проводить свой рейд. Там эти помехи могут не действовать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

В Белгородской области ВСУ ничего не могут поделать с мощнейшим оружием РФ

КАБы. Фото: из открытых источников

Так, ранее истребитель ВВС России смог нанести точный удар по дамбе вблизи позиций украинских войск возле Поповки в Белгородской области России, куда украинские бригады начали прорыв.

Ссылаясь на информацию от российских военкоров, автор публикации отмечает, в налете использовалась новая мощнейшая бомба ОДАБ-500 — высокоточный топливно-воздушный боеприпас, который распространяет горючий аэрозоль, а затем поджигает его.

При этом обозреватель считает, что это достаточно спорный выбор разрушения плотины, поскольку ее термобарический эффект наиболее разрушителен для человеческих тел – особенно в замкнутом пространстве.

"Чтобы вскрыть плотину и затопить окрестности, вам нужно ударить по грязи и бетону фугасным боеприпасом, проникающим в землю. Очень большим. Такая бомба в некотором смысле является полной противоположностью хлипкой термобарической бомбы", — объясняет он.

Аналитик Forbes считает, это может означать, что целью атаки во вторник была не сама дамба, а украинские войска, находившиеся на открытой местности рядом с ней или прятавшиеся в близлежащих окопах или бункерах.

Читайте также на портале "Комментарии" — на протяжении предыдущих шести месяцев мы слышали много информации о Курской операции, где ВСУ проводили и продолжают проводить операцию. Теперь же появилась информация о продвижении украинские военных в Белградской области, где россияне уже не контролируют часть государственной границы. В чем заключается задача ВСУ в Белгородской области? Какие результаты прорыва ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/04/02/a-russian-jet-just-bombed-a-russian-dam-with-a-thermobaric-munition/
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