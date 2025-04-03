В Белгородской области ВСУ ничего не могут поделать с мощнейшим оружием РФ

Казалось бы эффективные украинские средства РЭБ лишили россиян важного преимущество в ее мощнейшем оружии – высокоточных авиабомбах, блокируя сигналы между бомбами и их навигационными спутниками. В итоге множество бомб стали отклоняться от цели, приземляясь просто в полях. Однако, совсем иная ситуация на территории Белгородской области, где ВСУ пытаются проводить свой рейд. Там эти помехи могут не действовать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

КАБы. Фото: из открытых источников

Так, ранее истребитель ВВС России смог нанести точный удар по дамбе вблизи позиций украинских войск возле Поповки в Белгородской области России, куда украинские бригады начали прорыв.

Ссылаясь на информацию от российских военкоров, автор публикации отмечает, в налете использовалась новая мощнейшая бомба ОДАБ-500 — высокоточный топливно-воздушный боеприпас, который распространяет горючий аэрозоль, а затем поджигает его.

При этом обозреватель считает, что это достаточно спорный выбор разрушения плотины, поскольку ее термобарический эффект наиболее разрушителен для человеческих тел – особенно в замкнутом пространстве.

"Чтобы вскрыть плотину и затопить окрестности, вам нужно ударить по грязи и бетону фугасным боеприпасом, проникающим в землю. Очень большим. Такая бомба в некотором смысле является полной противоположностью хлипкой термобарической бомбы", — объясняет он.

Аналитик Forbes считает, это может означать, что целью атаки во вторник была не сама дамба, а украинские войска, находившиеся на открытой местности рядом с ней или прятавшиеся в близлежащих окопах или бункерах.

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