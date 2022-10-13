В Белгородской области снаряд попал в склад с боеприпасами, начался пожар



















В Белгородской области в результате попадания снаряда начался пожар на складе боеприпасов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщают местные паблики, они же публикуют соответствующие фото и видео.

Взрыв склада в Белгородской области. Фото: скриншот





По словам очевидцев, удар пришелся на поселок Октябрьский под Белгородом. На кадрах, отснятых местными жителями, видно, что горит здание, также детонируют боеприпасы.













На ситуацию уже отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Без указания населенного пункта он заявил, что в одном из поселков якобы в результате обстрела со стороны ВСУ подорвался склад с боеприпасами.





"Произошла их детонация. <…> Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте", — написал чиновник у себя в Telegram-канале.





Пока что какой-либо информации о жертвах или пострадавших в результате попадания снаряда в склад нет. Украинская сторона ситуацию также не комментировала.,





Издание "Комментарии" ранее уже сообщало о том, что 13 октября в результате попадания снаряда пострадали верхние этажи жилого дома в Белгороде. По словам мэра Антона Иванова, в городе сработала система ПВО после обстрела со стороны ВСУ. Губернатор области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Самому дома также ничего не угрожает, хотя технический этаж серьезно поврежден. Половина жителей дома временно съехала к родственникам, остальных, по словам местных властей, обеспечат всем необходимым, в том числе жильем на время восстановительных работ.

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