В Бельгии таки определились, покажут ли пропагандистский фильм "Русские на войне"

Показ российского фильма "Русские на войне" ("Russians at War") отменили на кинофестивале DOCVILLE в Бельгии. Изначально организаторы не собирались отменять показ кинокартины. Ситуация изменилась только после вмешательства посольства Украины в Бельгии. Организаторам пришлось отреагировать на обращение и общественный резонанс.

Фильм "Русские на войне". Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обратились к местным властям и руководству, чтобы они продемонстрировали свою позицию и не допустили показ пропагандистской киноленты.

"Украинское посольство обратилось к федеральному правительству и правительству региона Фландрия, местной власти Лёвена, руководству фестиваля DOCVILLE и Лёвенского Католического университета с призывом отменить показ этого фильма", — отмечает министерство.

К счастью, просьбу украинцев приняли во внимание и руководство фестиваля сняло фильм из программы мероприятия. Кстати, это уже не первый случай, когда ленту отменяют. Например, в сентябре прошлого года ее исключили из кинофестиваля в Торонто.

Стоит отметить, пропагандистки пытались продвинуть этот фильм, как киноленту о якобы "невинных россиянах" на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей. В центре сюжета оккупанты, которых режиссер показывает, как "обычных людей, оказавшихся в необычной ситуации". Режиссер Анастасия Трофимова пытается оправдать их кровавые преступления и агрессию и отмечает, что они "неоправданно считаются преступниками".

Стоит обратить внимание, что фильм был представлен на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года. После чего получил критику от украинцев и активистов.

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