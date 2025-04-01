Из Полтавы убирают еще одно упоминание о России: ожидается вой российских пропагандистов

1 апреля в Полтаве начался первый этап демонтажа памятника на месте отдыха Петра I. С монумента уже убрали защитный чехол. Об этом говорится в материале "Общественного".

Демонтаж памятника отдыха русскому царю Петру I. Фото: из открытых источников

Как сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, демонтаж монумента производится без расходования средств из бюджета общины. Она также отметила, что для процесса привлекли архитекторов, реставраторов и других необходимых специалистов.

На первом этапе после снятия с монумента защитной ткани эксперты могут исследовать сам памятник. Следующий этап должен начаться завтра, когда должны состояться леса для дальнейшего демонтажа.

Работы будут продолжаться поэтапно и скорость их завершения будет зависеть от процесса. Поэтому пока не сообщается, когда именно демонтаж будет завершен.

Отмечается, что памятник, ныне демонтируемый, установили в 1849 году на перекрестке улиц Спасской и Филиппа Орлика. Отмечается, что Петр I останавливался на этом месте после Полтавской битвы. Монумент передадут на хранение музею "Поля Полтавской битвы", где его будут экспонировать для посетителей.

25 февраля с территории музея истории Полтавской битвы был демонтирован памятник Петру I. Его хранят в заведении. Решение было принято в соответствии с действующим законодательством и политикой деколонизации, проводимой Министерством культуры и информационной политики Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — вечером, 27 марта, российские кафиры применили свою новую тактику, когда массированно атаковали дронами один город. В этот раз россияне выбрали для атаки Полтаву. Враг намеренно избивал гражданской инфраструктурой и нефтегазовыми объектами. Об этом говорится в сообщении Telegram Генерального штаба ВСУ.

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