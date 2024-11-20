Государственное телевидение Беларуси сообщило о готовящемся несколько лет военном вторжении в республику. Канал ОНТ анонсировал расследование о плане вторжения.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

"Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы (вторжения)", — говорится в публикации.

Ранее в минобороны РБ заявляли, что расширение военного присутствия НАТО у границ Союзного государства свидетельствует о том, что альянс фактически готовится к вооруженному противостоянию с Россией и Беларусью.

Самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко говорил, что в случае сторонней агрессии Россия введет в страну свои воинские подразделения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал":

Зеленский: "Если США сократит финансирование – мы проиграем"

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что "очень опасно", если Украина станет терять единство, поскольку конфликт с Россией превышает 1000 дней.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News. Президент отметил, что хотя первые дни полномасштабной войны были самыми трудными, любое движение сейчас будет зависеть от единства против России.

"Я считаю, что это был самый трудный период, но сейчас этот период, этот момент зависит, я считаю, от нашего единства в Украине, и я считаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единство между Украиной и США" , – сказал Зеленский.

Он утверждает, что дипломатия была единственным способом покончить с войной, хотя он колебался, стоит ли президенту России Владимиру Путину участвовать в дискуссиях.

"Разве не Путин может принять решение о прекращении этой войны?" – спросил журналист.

"Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, действительно очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", — ответил Зеленский. "Но это гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки обладает силой, полномочиями и оружием, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа, что он думает снизить цены на энергоносители, нефть, и это нужно сделать".