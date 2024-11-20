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Зеленский: «Если США сократит финансирование – мы проиграем»

В Украине есть производство оружия, но этого недостаточно

20 ноября 2024, 08:09
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что "очень опасно", если Украина станет терять единство, поскольку конфликт с Россией превышает 1000 дней.

Зеленский: «Если США сократит финансирование – мы проиграем»

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Президент отметил, что хотя первые дни полномасштабной войны были самыми трудными, любое движение сейчас будет зависеть от единства против России.

"Я считаю, что это был самый трудный период, но сейчас этот период, этот момент зависит, я считаю, от нашего единства в Украине, и я считаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единство между Украиной и США"
, – сказал Зеленский.

Он утверждает, что дипломатия была единственным способом покончить с войной, хотя он колебался, стоит ли президенту России Владимиру Путину участвовать в дискуссиях.

"Разве не Путин может принять решение о прекращении этой войны?" – спросил журналист.

"Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, действительно очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", — ответил Зеленский. "Но это гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки обладает силой, полномочиями и оружием, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа, что он думает снизить цены на энергоносители, нефть, и это нужно сделать" .

Журналист также спросил о возможности сокращения США финансирования обороны Украины.

"Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, все равно мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы превалировать. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но оно будет. Если такой выбор будет американским, то мы будем решать, что нам делать"
, – сказал Зеленский.



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