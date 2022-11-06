В Беларуси у мобилизованных россиян произошла масштабная вспышка болезней: что "косит" оккупантов

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Лиля Воробьева
РФ продолжает перекидывать на территорию Беларуси подразделения своей армии, в которые входят преимущественно мобилизованные россияне. Но в планы оккупантов вмешалась массовая вспышка заболеваемости. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.
Мобилизированные россияне в Беларуси начали массово болеть (фото из открытых источников)
В сообщении ведомства говорится, что основная задача мобилизованных кафиров состоит в подготовке материальной базы, мест для размещения оккупационных войск. Но сами россияне живут в неприспособлениях, антисанитарных условиях, в частности, в полевых палатках. Следовательно, у военных массово начались проблемы со здоровьем. Речь идет о масштабной вспышке различных заболеваний, в частности, болезни дыхательных путей – бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы. А еще – вспышка инфекций желудочно-кишечного тракта, что связано с несоблюдением простых требований для военных лагерей по гигиене, качественному питанию и медицинскому обеспечению.
"Пока масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ", — сообщают в ГУР.
На 230-й общевойсковой полигон Западного ОК Вооруженных сил Беларуси должны приехать российские медики.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что кафиры стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси . Российские захватчики стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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