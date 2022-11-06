logo

BTC/USD

21245.31

ETH/USD

1623.09

LTC/USD

70.08

USD/UAH

39.99

EUR/UAH

39.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Беларуси у мобилизованных россиян произошла масштабная вспышка болезней: что "косит" оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Беларуси у мобилизованных россиян произошла масштабная вспышка болезней: что "косит" оккупантов

Российские мобилизованные в Беларуси живут в неприспособленных антисанитарных условиях, преимущественно, в полевых палатках

сегодня, 18:54
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

РФ продолжает перекидывать на территорию Беларуси подразделения своей армии, в которые входят преимущественно мобилизованные россияне. Но в планы оккупантов вмешалась массовая вспышка заболеваемости. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

В Беларуси у мобилизованных россиян произошла масштабная вспышка болезней: что "косит" оккупантов

Мобилизированные россияне в Беларуси начали массово болеть (фото из открытых источников)

В сообщении ведомства говорится, что основная задача мобилизованных кафиров состоит в подготовке материальной базы, мест для размещения оккупационных войск. Но сами россияне живут в неприспособлениях, антисанитарных условиях, в частности, в полевых палатках. Следовательно, у военных массово начались проблемы со здоровьем. Речь идет о масштабной вспышке различных заболеваний, в частности, болезни дыхательных путей – бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы. А еще – вспышка инфекций желудочно-кишечного тракта, что связано с несоблюдением простых требований для военных лагерей по гигиене, качественному питанию и медицинскому обеспечению.

"Пока масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ", — сообщают в ГУР.

На 230-й общевойсковой полигон Западного ОК Вооруженных сил Беларуси должны приехать российские медики.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что кафиры стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси . Российские захватчики стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gur.gov.ua/content/sered-rosiiskykh-chastkovo-mobilizovanykh-u-bilorusi-spalakh-zakhvoriuvan-cherez-nedotrymannia-sanitarnykh-umov.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!