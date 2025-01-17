В Бахмуте исчез танк-памятник, выдержавший даже тяжелые городские бои

Танк Т-34, являвшийся памятником воинам-танкистам в Бахмуте, простоял на постаменте около полутора лет с момента, который россияне считают оккупацией города. Но теперь, по наблюдению издания Вільне радіо, памятник исчез.

Танк в Бахмуте

В январе 2025 года российские военные выложили в сеть свою поездку по улицам Бахмута. Когда россияне проезжали мимо филиала Донецкого университета экономики и права, в кадр попал пустой постамент, находившийся напротив вуза.

Пустой постамент на месте памятника воинам-танкистам в Бахмуте. Скриншот видео из оккупационных источников

Что известно о памятнике воинам-танкистам в Бахмуте

Ранее на постаменте размещался памятник воинам-танкистам – танк Т-34. На нем была такая надпись:

"Воинам-танкистам 23-го танкового корпуса, участвовавшего в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Монумент был открыт в честь 400-летия Бахмута — в октябре 1971 года.

Памятник воинам-танкистам в Бахмуте, 2018 год

Какая судьба постигла памятник воинам-танкистам в Бахмуте во время полномасштабной войны

Памятник оставался на своем месте во время упорных боев за Бахмут. После оккупации восточной части города захватчики опубликовали видео о том, как снимают с Т-34 украинский флаг и заменяют его черным флагом ЧВК “Вагнер”.

Флаг ЧВК "Вагнер" на памятнике воинам-танкистам в Бахмуте, 7 марта 2023 года. Скриншот видео из оккупационных источников

В том же месяце глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снимал на фоне памятника свое обращение.

Евгений Пригожин позирует с наемниками ЧВК "Вагнер" на фоне памятника танкистам в Бахмуте, март 2023 года. Фото из оккупационных источников

В следующий раз танк был показан в декабре 2023 года.

Памятник воинам-танкистам в Бахмуте, декабрь 2023 года. Фото из оккупационных источников

В последний раз памятник Т-34 попал на видео российских оккупантов в ноябре 2024 года.

Памятник воинам-танкистам в Бахмуте, ноябрь 2024 года. Фото из оккупационных источников

Итак, по имеющимся данным, памятник Т-34 на Забахмутке исчез в промежуток времени между ноябрем 2024 и серединой января 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты занимаются мародерством на временно оккупированных территориях. Они обворовывают частично уцелевшие квартиры местных жителей, предприятия, админздания и т.д. Украденные вещи из Бахмута можно найти на российских маркетплейсах.