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В Авдеевке оккупанты закрепляются в домах. Выбить их оттуда будет трудно

В Авдеевке оккупанты в отличие от ВСУ не ощущают «снарядного голода», они могут стрелять даже не прицельно, рассказал «Фокусу» соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый, пишут «Комментарии»

2 февраля 2024, 18:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики "поливают" украинских военных в Авдеевке огнем, ведь у них нет проблем со снарядами, они могут стрелять даже не прицельно, рассказывает Роман Погорелый.

В Авдеевке оккупанты закрепляются в домах. Выбить их оттуда будет трудно

Оккупанты "поливают" позиции ВСУ огнем

При этом, как говорит военный аналитик, у ВСУ наблюдается "снарядный голод".

"Конечно, основные потребности ВСУ в снарядах покрывают западные партнеры, а мы видим, какая сейчас ситуация, ведь обещанного миллиона снарядов Украина не получила. Сейчас речь идет уже о 600 тысячах снарядов и то мы их еще не видим на фронте",
- говорит Роман Погорелый.

По его словам, ситуация возле Авдеевки динамичная и невозможно с точностью сказать, где и кто закрепился. При этом противник старается "окопаться", чтобы его невозможно было выбить с занятых позиций. Более того, добавляет Погорелый, россияне стараются занять дома в городе.

"Оккупанты действуют последовательно и закрепляются в зданиях мелкими группами, даже по одному человеку могут накапливать в домах. Таким образом основной опасностью является именно это, ведь потом выбивать врага из зданий будет трудно",
— резюмировал Роман Погорелый.

Напомним, "Комментарии" писали, что по информации ветерана АТО Евгения Дикого, есть рисквыхода ВСУ из Авдеевки. По его словам, военные ощущают "страшный снарядный голод".

Также "Комментарии" писали, что 31 января глава Кремляанонсировал новое масштабное наступление на Украину. По словам Путина, РФ собирается "демилитаризировать" Украину на такое расстояние, чтобы в Россию не долетали ракеты и дроны. В этом контексте он упомянул об уничтожении ВС РФ Авдеевки. Кроме того, "Комментарии" сообщали, что главным приоритетом для российских захватчиков продолжает оставаться город Авдеевка Донецкой области. Так оккупанты наступают с трех направлений, чтобы окружить город с юга и севера, а также ведут бои на подступах к восточному кварталу, сообщили в британской разведке.




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Источник: https://focus.ua/
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