В Авдеевке оккупанты закрепляются в домах. Выбить их оттуда будет трудно

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Ткачик Олеся
Российские захватчики "поливают" украинских военных в Авдеевке огнем, ведь у них нет проблем со снарядами, они могут стрелять даже не прицельно, рассказывает Роман Погорелый.
Оккупанты "поливают" позиции ВСУ огнем
При этом, как говорит военный аналитик, у ВСУ наблюдается "снарядный голод".
По его словам, ситуация возле Авдеевки динамичная и невозможно с точностью сказать, где и кто закрепился. При этом противник старается "окопаться", чтобы его невозможно было выбить с занятых позиций. Более того, добавляет Погорелый, россияне стараются занять дома в городе.
Напомним, "Комментарии" писали, что по информации ветерана АТО Евгения Дикого, есть рисквыхода ВСУ из Авдеевки. По его словам, военные ощущают "страшный снарядный голод".
Также "Комментарии" писали, что 31 января глава Кремляанонсировал новое масштабное наступление на Украину. По словам Путина, РФ собирается "демилитаризировать" Украину на такое расстояние, чтобы в Россию не долетали ракеты и дроны. В этом контексте он упомянул об уничтожении ВС РФ Авдеевки. Кроме того, "Комментарии" сообщали, что главным приоритетом для российских захватчиков продолжает оставаться город Авдеевка Донецкой области. Так оккупанты наступают с трех направлений, чтобы окружить город с юга и севера, а также ведут бои на подступах к восточному кварталу, сообщили в британской разведке.
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