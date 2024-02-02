Дикий: Есть риски потерять Авдеевку. Причем здесь Трамп и США

Евгений Дикий рассказал, что в настоящее время в Авдеевке работает страшная, но очень нужная "мясорубка", где "перемалываются" российские штурмы.

Авдеевка может стать жертвой "снарядного голода"

"Соотношение потерь в Авдеевке — 1 к 10, 1 к 12. То есть за каждого нашего защитника ложится 12 россиян. Ребятам тяжело, но они говорят: надо держаться, потому что нам это выгодно. Россияне просто истекают об Авдеевке",

– рассказал ветеран АТО.

По его словам, саму Авдеевку оккупанты не возьмут "мясными штурмами", однако могут захватить трассу, по которой идет все обеспечение украинских военных.

"К сожалению, враг достаточно близко к этой трассе. То есть до тех пор работает трасса, можно держать Авдеевку",

– объяснил Дикий.

Он добавил, что вероятность выхода военных из Авдеевки растет с каждым днем, и причина этого — "снарядный голод".

"Там реально страшный "снарядный голод", и это не только в Авдеевку не завезли снаряды. Снаряды не завезли в Украину. То есть судьба Авдеевки стала заложницей происходящего в конгрессе США, где Трамп фактически лично заблокировал военную помощь Украине",

– заявил Дикий.

Ветеран АТО подчеркнул, что существует большая вероятность того, что именно Авдеевка станет первым прямым результатом "снарядного голода" и что придется с нее отходить.

Напомним, "Комментарии" писали, что 31 января глава Кремля анонсировал новое масштабное наступление на Украину. По словам Путина, РФ собирается "демилитаризировать" Украину на такое расстояние, чтобы в Россию не долетали ракеты и дроны. В этом контексте он упомянул об уничтожении ВС РФ Авдеевки.



Кроме того, "Комментарии" сообщали, что главным приоритетом для российских захватчиков продолжает оставаться город Авдеевка Донецкой области. Так оккупанты наступают с трех направлений, чтобы окружить город с юга и севера, а также ведут бои на подступах к восточному кварталу, сообщили в британской разведке.





