Дикий: Есть риски потерять Авдеевку. Причем здесь Трамп и США

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Ткачик Олеся
Евгений Дикий рассказал, что в настоящее время в Авдеевке работает страшная, но очень нужная "мясорубка", где "перемалываются" российские штурмы.
Авдеевка может стать жертвой "снарядного голода"
По его словам, саму Авдеевку оккупанты не возьмут "мясными штурмами", однако могут захватить трассу, по которой идет все обеспечение украинских военных.
Он добавил, что вероятность выхода военных из Авдеевки растет с каждым днем, и причина этого — "снарядный голод".
Ветеран АТО подчеркнул, что существует большая вероятность того, что именно Авдеевка станет первым прямым результатом "снарядного голода" и что придется с нее отходить.
Напомним, "Комментарии" писали, что 31 января глава Кремля анонсировал новое масштабное наступление на Украину. По словам Путина, РФ собирается "демилитаризировать" Украину на такое расстояние, чтобы в Россию не долетали ракеты и дроны. В этом контексте он упомянул об уничтожении ВС РФ Авдеевки.
Кроме того, "Комментарии" сообщали, что главным приоритетом для российских захватчиков продолжает оставаться город Авдеевка Донецкой области. Так оккупанты наступают с трех направлений, чтобы окружить город с юга и севера, а также ведут бои на подступах к восточному кварталу, сообщили в британской разведке.
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Ігор
сегодня, 14:17
Про снарядний голод і Пригожин казав. Така вона братність.