В армию мобилизуют и до 25 лет: в ВР призывают срочно урегулировать правовую коллизию

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Ткачик Олеся
Народный депутат Ирина Фриз сообщила о правовой коллизии, решение которой блокируется. По ее словам, речь идет о мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста.
Мобилизация в Украине
Как говорит народная избранница, после принятия ряда законопроектов по мобилизации стало известно о случаях, когда после изменения статуса частично непригодного мобилизуют лиц до 25 лет.
Фриз рассказала, что эта правовая коллизия приводит к тому, что после прохождения ВЛК, несмотря на возраст, эти молодые люди могут быть мобилизованы для несения военной службы во время военного положения.
По ее словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который урегулирует эту правовую коллизию и обеспечит отсрочку по закону всем без исключения призывникам до 25 лет, не проходившим ранее базовую военную подготовку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что университеты создали механизм сотрудничества с ТЦК. Например, известно, что есть четкая договоренность с областными ТЦК и СП, что вузы будут предоставлять им списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.
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