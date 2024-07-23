В армию мобилизуют и до 25 лет: в ВР призывают срочно урегулировать правовую коллизию

Народный депутат Ирина Фриз сообщила о правовой коллизии, решение которой блокируется. По ее словам, речь идет о мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста.

Мобилизация в Украине

Как говорит народная избранница, после принятия ряда законопроектов по мобилизации стало известно о случаях, когда после изменения статуса частично непригодного мобилизуют лиц до 25 лет.

"Например, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно пригодному, направляют на ВЛК", — рассказала нардеп.

Фриз рассказала, что эта правовая коллизия приводит к тому, что после прохождения ВЛК, несмотря на возраст, эти молодые люди могут быть мобилизованы для несения военной службы во время военного положения.

По ее словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который урегулирует эту правовую коллизию и обеспечит отсрочку по закону всем без исключения призывникам до 25 лет, не проходившим ранее базовую военную подготовку.

"Справедливая норма, которую ОБЯЗАТЕЛЬНО и СРОЧНО должен принять парламент. Вчера на заседании Комитета нацбезопасности, обороны и разведки подняла этот вопрос. Призываю коллег прекратить продление, которое длится уже почти месяц, и принять данный законопроект в первом чтении и в целом", — подчеркнула Фриз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что университеты создали механизм сотрудничества с ТЦК. Например, известно, что есть четкая договоренность с областными ТЦК и СП, что вузы будут предоставлять им списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.



