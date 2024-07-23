logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В армию мобилизуют и до 25 лет: в ВР призывают срочно урегулировать правовую коллизию
commentss НОВОСТИ Все новости

В армию мобилизуют и до 25 лет: в ВР призывают срочно урегулировать правовую коллизию

Уже известно о случаях, когда под мобилизацию попали юноши, которым не исполнилось 25 лет

сегодня, 10:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Народный депутат Ирина Фриз сообщила о правовой коллизии, решение которой блокируется. По ее словам, речь идет о мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста.

В армию мобилизуют и до 25 лет: в ВР призывают срочно урегулировать правовую коллизию

Мобилизация в Украине

Как говорит народная избранница, после принятия ряда законопроектов по мобилизации стало известно о случаях, когда после изменения статуса частично непригодного мобилизуют лиц до 25 лет.

"Например, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно пригодному, направляют на ВЛК", — рассказала нардеп.

Фриз рассказала, что эта правовая коллизия приводит к тому, что после прохождения ВЛК, несмотря на возраст, эти молодые люди могут быть мобилизованы для несения военной службы во время военного положения.

По ее словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который урегулирует эту правовую коллизию и обеспечит отсрочку по закону всем без исключения призывникам до 25 лет, не проходившим ранее базовую военную подготовку.

"Справедливая норма, которую ОБЯЗАТЕЛЬНО и СРОЧНО должен принять парламент. Вчера на заседании Комитета нацбезопасности, обороны и разведки подняла этот вопрос. Призываю коллег прекратить продление, которое длится уже почти месяц, и принять данный законопроект в первом чтении и в целом", — подчеркнула Фриз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что университеты создали механизм сотрудничества с ТЦК. Например, известно, что есть четкая договоренность с областными ТЦК и СП, что вузы будут предоставлять им списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid0317wrVeQQtjjmRWTXucnkhrzxXc9f7Yb7Q9MG1fvmmjEPYfCmExXCsxVhkSnGT2bxl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости