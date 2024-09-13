В армии РФ резко возросло дезертирство: какая причина

Среди находящихся на оккупированной территории Луганской области российских военных увеличилось количество дезертиров.

В армии РФ прогрессирует дезертирство. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, об этом свидетельствуют рейды военной полиции министерства обороны РФ, усиленные в городах временно оккупированной Луганщины. В частности, в Старобельске силовики захватчиков устраивают проверку документов чуть ли не каждому прохожему мужчине.

В Центре сопротивления напомнили, что недавно уже писали о том, что благодаря неравнодушным патриотам получили документы, содержащие отчеты роста преступности в рядах российской армии, а также план основных мероприятий военно-политической работы с личным составом в период проведения выходного дня.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных регионов сообщать о враге, расположении его личного состава и техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было абсолютно правильным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

